L'AMF sanctionne Rallye et son DG Franck Hattab pour manipulation de marché

11 septembre (Reuters) - La Commission des sanctions de l'AMF: * SANCTIONNE LA SOCIÉTÉ RALLYE ET SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. FRANCK HATTAB, POUR MANIPULATION DE MARCHÉ * DANS SA DÉCISION DU 7 SEPTEMBRE 2023, LA COMMISSION A PRONONCÉ À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ RALLYE UNE SANCTION PÉCUNIAIRE DE 25 MILLIONS D'EUROS * L'AMF PRONONCE À L'ENCONTRE DE M. FRANCK HATTAB UNE SANCTION PÉCUNIAIRE DE 1 MILLION D'EUROS POUR AVOIR DIFFUSÉ DES INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES SUSCEPTIBLES DE FIXER LE COURS DU TITRE RALLYE À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)