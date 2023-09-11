A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

L'AMF sanctionne Rallye et son DG Franck Hattab pour manipulation de marché

L'AMF sanctionne Rallye et son DG Franck Hattab pour manipulation de marché

11 septembre (Reuters) - La Commission des sanctions de l'AMF:

* SANCTIONNE LA SOCIÉTÉ RALLYE ET SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. FRANCK HATTAB, POUR MANIPULATION DE MARCHÉ

* DANS SA DÉCISION DU 7 SEPTEMBRE 2023, LA COMMISSION A PRONONCÉ À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ RALLYE UNE SANCTION PÉCUNIAIRE DE 25 MILLIONS D'EUROS

* L'AMF PRONONCE À L'ENCONTRE DE M. FRANCK HATTAB UNE SANCTION PÉCUNIAIRE DE 1 MILLION D'EUROS POUR AVOIR DIFFUSÉ DES INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES SUSCEPTIBLES DE FIXER LE COURS DU TITRE RALLYE À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Publicité