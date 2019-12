L'AMF sanctionne Morgan Stanley, qui dépose un recours

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une sanction de 20 millions d'euros à Morgan Stanley pour manipulation du cours d'obligations souveraines et d'un contrat à terme sur obligations souveraines.

La banque américaine est sanctionnée pour avoir manipulé le cours de 14 obligations assimilables du Trésor (OAT) français et de 8 obligations linéaires belges (OLO), ainsi que le cours d’un contrat à terme sur OAT le 16 juin 2015.

"C’est avec une grande déception que nous avons pris connaissance de cette décision à l'encontre de laquelle nous allons former un recours", a réagi Morgan Stanley dans un communiqué.

"Les activités en cause ont été entreprises en parfaite conformité avec les pratiques du marché, dans le cadre du rôle et des obligations de la banque en tant que teneur de marché", poursuit la banque, qui se dit "convaincue d’avoir agi dans le meilleur intérêt du marché et de ses clients".

