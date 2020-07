L'Amérique latine devient la région du monde la plus touchée par le COVID-19

Crédit photo © Reuters

ASUNCION/SANTIAGO (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus en Amérique latine a pour la première fois dépassé celui enregistré aux Etats-Unis et au Canada, selon un décompte réalisé par Reuters, à la suite d'un pic de nouveaux cas au Brésil, au Mexique, au Pérou, en Colombie et en Argentine.

La forte augmentation de cas fait de l'Amérique latine la région du monde la plus touchée par le virus avec 26,83% des cas recensés au niveau mondial.

L'Amérique latine compte désormais 4.327.160 cas au total contre un total de 4.308.495 contaminations aux États-Unis et au Canada, selon les données fournies par les autorités nationales.

Les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché en termes de cas de contaminations et de décès liés au COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, avec plus de 4,2 millions de cas confirmés et environ 146.000 décès, suivis du Brésil, avec 2,4 millions de cas et près de 87.000 morts.

Le Mexique, le Pérou et le Chili font également partie des 10 premiers pays les plus touchés par le COVID-19.

Selon le décompte de Reuters, le nombre de personnes contaminées dans le monde dépasse désormais 16,1 millions.

(Daniela Desantis et Javier Leira, version française Matthieu Protard)