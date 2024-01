L'Américain Blinken entame une tournée diplomatique consacrée à Gaza

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken devait rencontrer samedi les dirigeants turc et grec dans le cadre d'une tournée diplomatique d'une semaine visant à apaiser les tensions qui se sont accrues au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a trois mois. Le plus haut diplomate de l'administration Biden a entamé ses discussions à Istanbul par un entretien avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avant une rencontre avec le président Tayyip Erdogan, qui réprouve les actions militaires israéliennes à Gaza. Les pourparlers en Turquie devraient également porter sur le processus turc visant à ratifier l’adhésion de la Suède à l’Otan, a précisé un haut responsable du Département d’État voyageant avec Antony Blinken. Les responsables américains ont déploré la lenteur du processus, mais ils sont désormais convaincus qu'Ankara approuvera bientôt l'adhésion de la Suède à l'alliance, la commission des Affaires étrangères du parlement turc ayant soutenu la candidature le mois dernier, a déclaré le responsable américain, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Les législateurs américains ont retardé la vente d'avions de combat F-16 à la Turquie dans l'attente de son approbation à l'adhésion de la Suède à l'alliance, dont elle deviendrait le 32e membre. La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022. La Finlande a adhéré l'année dernière. Antony Blinken se rendra ensuite sur l’île de Crète pour rencontrer le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. La Grèce, membre de l'Otan, attend le feu vert du Congrès américain pour la vente d'avions de combat F-35. Antony Blinken se rendra ensuite dans les États arabes, en Israël et en Cisjordanie occupée, dans le but affiché d'éviter une escalade régionale du conflit à Gaza. La guerre a commencé lorsque des militants palestiniens du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1.200 personnes et faisant 240 otages. L'offensive lancée par Israël en représailles a tué 22.600 Palestiniens, selon des responsables palestiniens, et le conflit s'est étendu à la Cisjordanie, au Liban et en mer Rouge. Antony Blinken espère également faire avancer les négociations relatives à la gouvernance de Gaza et à l'objectif de guerre d'israël, qui veut éradiquer le Hamas. Washington souhaite que les pays de la région, dont la Turquie, jouent un rôle dans la reconstruction, la gouvernance et potentiellement la sécurité dans la bande de Gaza, dirigée par le Hamas depuis 2007, a déclaré le responsable américain. (Reportage Simon Lewis ; Version française Elizabeth Pineau)