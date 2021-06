L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie est revenu à Moscou

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie, John Sullivan, est revenu jeudi à Moscou, qu'il avait quittée en avril dernier sur fond de crise diplomatique entre Washington et le Kremlin, alors que les relations entre les deux pays se sont quelque peu améliorées depuis le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine.

Les présidents américain et russe se sont rencontrés le 16 juin à Genève (Suisse) pour des discussions qu'ils ont décrites comme pragmatiques et lors desquelles ils sont convenus du retour de leurs ambassadeurs respectifs.

"De retour à Moscou aujourd'hui", a déclaré John Sullivan, selon des propos partagés sur Twitter par le porte-parole de l'ambassade américaine. "Prêt à travailler avec (...) la Russie vers notre objectif de relation stable et prévisible entre nos deux pays".

Plus tôt, l'agence de presse russe Interfax a rapporté que le diplomate américain avait déclaré que Russie et Etats-Unis devaient être "ouverts et francs" l'un envers l'autre sur les questions sur lesquelles ils sont en désaccord.

John Sullivan avait quitté Moscou en avril, disant retourner à Washington pour des consultations, quatre jours après que le Kremlin eut suggéré aux Etats-Unis de rappeler son ambassadeur sur fond de tensions diplomatiques.

Moscou avait auparavant rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis après que Joe Biden a déclaré lors d'un entretien télévisé qu'il pensait que Vladimir Poutine était un "tueur" et que les deux pays se sont infligé mutuellement des sanctions.

(Reportage Polina Ivanova et Tom Balmforth; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)