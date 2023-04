L'ambassadeur de l'UE au Soudan a été agressé à sa résidence

L'ambassadeur de l'UE au Soudan a été agressé à sa résidence













BRUXELLES, 17 avril (Reuters) - L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé lundi à sa résidence, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sans donner davantage de précisions sur l'incident. "Cela constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne", a-t-il écrit sur Twitter. "La sécurité des enceintes et du personnel diplomatiques relèvent de la responsabilité première des autorités soudanaises et une obligation dans le cadre du droit international". Le Soudan est depuis ce week-end le théâtre d'affrontements sanglants entre l'armée et un groupe paramilitaire qui font craindre une escalade vers une guerre civile plus large, alors que le pays est dirigé depuis 2021 par un conseil militaire. (Reportage Philip Blenkinsop; version française Jean Terzian)