L'ambassadeur de l'Iran à l'Onu accuse Israël d'être à l'origine d'une attaque de drones

DUBAI, 2 février (Reuters) - L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies, Amir Saeid Iravani, a déclaré que les premiers éléments de l'enquête sur l'attaque de drones contre une usine militaire d'Ispahan survenue le week-end dernier semblaient indiquer qu'Israël en était responsable, a rapporté jeudi l'agence de presse ISNA. "Cet acte, commis par Israël, va à l'encontre des lois internationales et (nous) le condamnons", a précisé l'agence, citant Amir Saeid Iravani. Téhéran a affirmé le week-end dernier avoir intercepté des drones qui ont frappé un site militaire près de la ville d'Ispahan, dans le centre du pays, et a déclaré que l'attaque n'avait fait ni victimes, ni dommages sérieux. (Reportage Elwely Elwelly; version française Camille Raynaud)