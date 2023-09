L'ambassadeur de France au Niger est "pris en otage", dit Macron-AFP

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur de France au Niger est "pris en otage" par la junte militaire qui s'est emparé du pouvoir dans le pays, a rapporté vendredi l'AFP. "Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France", a déclaré le président français lors d'un déplacement en Côte-d'Or. "On empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires", a ajouté le chef de l'Etat. La junte nigérienne a ordonné le mois dernier l'expulsion de l'ambassadeur de France, une demande jugée irrecevable par Paris, qui ne reconnaît pas les putschistes. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)