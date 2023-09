L'ambassadeur de France au Niger a quitté le pays

NIAMEY (Reuters) - L'ambassadeur de France à Niamey, dont le départ était réclamé depuis un mois par la junte militaire au pouvoir, est rentré en France mercredi après avoir quitté le Niger par avion dans la matinée. Selon le Quai d'Orsay, il a été reçu à son retour par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Sylvain Itté a gagné mercredi la capitale tchadienne N'Djamena, d'où il a décollé vers 08h00 pour rejoindre Paris, avait indiqué plus tôt l'Elysée. Emmanuel Macron avait annoncé dimanche le rapatriement de l'ambassadeur à l'issue d'un bras de fer avec la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Les militaires avaient ordonné l'expulsion du diplomate le 25 août dernier en réponse à des "agissements" de la France "contraires aux intérêts du Niger", lui donnant 48 heures pour quitter le pays. La France, qui ne reconnaît pas l'autorité des putschistes, avait rejeté cette requête en estimant que l'agrément de l'ambassadeur émanait des seules autorités nigériennes élues. Paris a aussi annoncé la fin de sa coopération militaire avec le Niger et le rapatriement d'ici la fin de l'année des quelques 1.500 soldats français basés dans le pays. Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi avec Hassoumi Massaoudou, le ministre nigérien des Affaires étrangères du président déchu Mohamed Bazoum. Ils ont discuté du sort du président nigérien, assigné à résidence depuis le coup d'Etat, et de la dégradation sécuritaire au Sahel. (Reportage Abdel-Kader Mazou, avec Michel Rose à Paris, rédigé par Sofia Christensen, version française Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)