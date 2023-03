L'ambassadeur d'Algérie va revenir en France, annonce l'Elysée

PARIS (Reuters) - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a informé Emmanuel Macron du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France dans les prochains jours lors d'un entretien téléphonique, a annoncé vendredi l'Elysée dans un communiqué. L'Algérie avait rappelé le mois dernier son ambassadeur en France pour consultations, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur les autorités tunisiennes pour qu'elles permettent le départ vers la France d'Amira Bouraoui, une militante franco-algérienne des droits de l'Homme, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)