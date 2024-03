L'ambassadeur allemand en Russie convoqué après la fuite d'un enregistrement

4 mars (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué lundi l'ambassadeur allemand, a rapporté l'agence de presse TASS citant une source anonyme, après que des médias russes ont publié un enregistrement audio d'une réunion de responsables militaires allemands. Dans cet enregistrement audio, dont Reuters n'a pas pu authentifier le contenu, de hauts responsables militaires allemands discutent d'une attaque potentielle du pont de Crimée par l'Ukraine et de l'éventuelle livraison de missiles de croisière Taurus à Kyiv, une initiative que le chancelier allemand Olaf Scholz a jusqu'ici fermement rejetée de manière publique. (Reportage de Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)