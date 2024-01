L'ambassade de France au Niger fermée jusqu'à nouvel ordre, confirme le Quai D'Orsay

PARIS, 2 janvier (Reuters) - L'ambassade française au Niger a été fermée jusqu'à nouvel ordre, faute de pouvoir y mener ses missions diplomatiques en raison des restrictions imposées par la junte militaire, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères. L'ambassade poursuivra ses opérations depuis Paris et les activités consulaires seront prises en charge par les consulats dans la région, précise le Quai D'Orsay dans un communiqué. Cette fermeture, qui avait été annoncée en décembre au employés de l'ambassade, intervient alors que les relations entre Paris et Niamey se sont dégradées depuis juillet dernier lorsque l'armée a mené un putsch au détriment du président Mohamed Bazoum, auquel la France a alors apporté son soutien. (Rédigé par Kate Entringer)