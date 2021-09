L'ambassade de Chine s'oppose à l'ingérence des USA et de l'Australie

SYDNEY (Reuters) - L'ambassade de Chine en Australie a rejeté vendredi les "accusations infondées" portées contre la Chine par les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères et leurs homologues américains à l'issue de leur consultation annuelle à Washington.

Dans un communiqué commun émis après la consultation ministérielle, l'Australie et les Etats-Unis ont fait part de leur inquiétude face aux "revendications maritimes (chinoises) en mer de Chine méridionale, qui sont sans fondement juridique", et ont déclaré leur intention de renforcer leurs relations avec leur "partenaire essentiel", Taïwan.

Ces déclarations interviennent au lendemain de l'annonce faite par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie de la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense dans le cadre duquel Washington et Londres vont aider l'Australie à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.

La Chine a quant à elle dénoncé un partenariat anglo-saxon "sévèrement dommageable à la paix régionale et la stabilité", synonyme d'intensification de la course aux armements et nuisible aux efforts de non-prolifération nucléaire.

Les Etats-Unis et l'Australie ont aussi critiqué l'imposition par Pékin d'une loi de sécurité nationale à Hong Kong et ont fait part de leurs "graves préoccupations concernant la campagne de répression menées contre les Ouïghours", dans la région du Xinjiang.

"Nous nous opposons fermement et rejetons les accusations infondées et les remarques erronées contre la Chine sur les questions liées à la mer de Chine méridionale, au Xinjiang, à Hong Kong, à Taïwan et à d'autres questions liées à la Chine", a déclaré un porte-parole de l'ambassade de Chine à Canberra dans un communiqué.

(Reportage Kirsty Needham, avec Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)