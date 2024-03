L'ambassade américaine à Moscou met en garde contre une attaque extrémiste "imminente"

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'ambassade des États-Unis en Russie a conseillé aux citoyens américains d'éviter les grands rassemblements à Moscou, faisant état d'informations selon lesquelles des extrémistes prépareraient un attentat imminent. L'ambassade, qui a demandé à plusieurs reprises aux citoyens américains de quitter la Russie, n'a pas donné d'autres détails sur la nature de la menace, mais a conseillé d'éviter les foules et d'être conscient de son environnement. Cet avertissement intervient quelques heures après que les services de renseignement russes (FSB) ont dit avoir déjoué une attaque contre une synagogue à Moscou par une cellule du groupe État islamique (EI), même si le lien entre les deux évènements n'a pas été établi. La guerre en Ukraine a déclenché la crise la plus grave dans les relations entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, le Kremlin affirmant que les relations avec les États-Unis n'ont jamais été aussi mauvaises. A lire aussi... Le FSB a déclaré qu'une branche afghane du groupe, connue sous le nom d'État islamique au Khorassan, opérait dans la région russe de Kalouga et cherchait à établir un califat en Afghanistan, Pakistan, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Iran. Il est apparu pour la première fois dans l'est de l'Afghanistan fin 2014 et s'est forgé une réputation d'extrême brutalité. La cellule "se préparait à attaquer les fidèles d'une synagogue à l'aide d'armes à feu", selon le FSB, qui dit avoir neutralisé les combattants par des tirs de riposte. "Des armes à feu, des munitions, ainsi que des composants pour la fabrication d'un engin explosif improvisé ont été trouvés et saisis", a ajouté le service de renseignement. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Corentin Chappron, Alban Kacher, édité par Kate Entringer)