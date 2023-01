L'alliance entre les USA et le Japon est forte, dit Biden à Kishida

par Andrea Shalal et David Brunnstrom

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a déclaré au Premier ministre japonais Fumio Kishida que les Etats-Unis restaient fermement engagés dans l'alliance entre leurs deux pays, à l'occasion d'une rencontre organisée vendredi à la Maison blanche.

La visite à Washington de Fumio Kishida, qui s'est rendu plus tôt cette semaine à Paris et à Londres, s'inscrit dans le cadre d'une tournée des pays du G7 dont le Japon occupe la présidence tournante.

Lors d'une réunion dans le Bureau ovale, Joe Biden a estimé que l'alliance entre les Etats-Unis et le Japon connaissait un "moment remarquable", les deux pays n'ayant jamais été aussi proches.

"Je tiens à être très clair: Les Etats-Unis sont totalement, entièrement, complètement dévoués à l'alliance", a déclaré Joe Biden.

"Le Japon et les Etats-Unis sont actuellement confrontés à l'un des environnements les plus complexes et difficiles en matière de sécurité", a dit Fumio Kishida, remerciant les Etats-Unis pour leur travail concernant la sécurité régionale.

Le Premier ministre japonais a expliqué que Tokyo avait présenté le mois dernier sa nouvelle stratégie en matière de défense afin "d'assurer la paix et la prospérité de la région".

Le Japon a annoncé le mois dernier son intention de renforcer ses capacités militaires à hauteur de 320 milliards de dollars et de doubler le budget de la défense pour le porter à environ 2% du produit intérieur brut sur cinq ans.

(Reportage Jeff Mason, Andrea Shalal, David Brunnstrom, Michael Martina et Tim Ahmann; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)