L'allemande Claudia Buch a été choisie pour diriger le conseil de surveillance prudentielle de la BCE

Crédit photo © Reuters

FRANFCORT (Reuters) - L'allemande Claudia Buch a été choisie mercredi pour diriger le conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE), supervisant un secteur bancaire de 26.000 milliards d'euros qui doit maintenant s'adapter à une ère d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt. Devançant l'espagnole Margarita Delgado dans ce qui était considéré comme une compétition serrée, Claudia Buch dirigera le Mécanisme de surveillance unique, qui couvre plus d'une centaine des plus grands prêteurs de la zone euro. Docteure en économie et vice-présidente de la Bundesbank depuis 2014, Claudia Buch est relativement novice en matière de supervision bancaire, puisqu'elle n'a été choisie pour représenter l'Allemagne au conseil de surveillance de la BCE qu'en mars dernier. Cette relative inexpérience est la raison pour laquelle certains membres du Parlement européen ont soutenu, après une audition à huis clos, que Margarita Delgado était une candidate plus appropriée. D'autres ont soutenu que l'expérience de Claudia Buch dans le monde universitaire, la banque centrale, la stabilité financière et la gestion lui conférait une solide légitimité pour le poste. "Il ne fait aucun doute que Claudia Buch est une candidate hautement qualifiée avec les compétences adéquates pour diriger le Mécanisme de surveillance unique", a déclaré le député conservateur allemand Markus Ferber. "Étant donné que le Parlement européen doit confirmer ce choix, il est quelque peu surprenant que la BCE ait choisi de ne pas suivre la recommandation de la commission ECON. Cela rend le processus plus compliqué qu'il ne devrait l'être". Claudia Buch doit maintenant retourner devant la même commission pour une audition publique et doit encore obtenir l'approbation du Parlement européen. Si le processus est mené à bien, Claudia Buch succédera le 1er janvier à l'italien Andrea Enria pour un mandat de cinq ans non renouvelable. (Reportage Balazs Koranyi; Nicolas Delame pour la version française, édité par Blandine Hénault)