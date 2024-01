L'Allemand Stefan Walter nommé à la tête du régulateur financier suisse

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) a annoncé mercredi la nomination de l'Allemand Stefan Walter comme directeur général. Birgit Rutishauser restera directrice générale par intérim de la FINMA jusqu'à ce que Stefan Walter prenne ses fonctions le 1er avril, a indiqué l'autorité. Stefan Walter, 59 ans, occupait depuis dix ans des fonctions à la direction générale de la BCE. Il a été en charge de développer la surveillance bancaire pour les banques d’importance systémique de la zone euro avant de s'occuper de la surveillance horizontale au sein de la banque centrale. Il quittera la BCE à la fin du mois de janvier, selon un porte-parole de l'institut d'émission. La nomination de Stefan Walter à la tête de la FINMA fait suite à des mois d'incertitude après le départ fin septembre de l'ancien directeur général du régulateur financier suisse, Urban Angehrn, sans avoir trouvé de successeur. Stefan Walter prendra ses fonctions à un moment crucial pour la FINMA, critiquée pour ne pas avoir réagi assez tôt ou plus efficacement pour mettre un terme à la série de scandales ayant précédé la faillite du Credit Suisse et son rachat en urgence par UBS. (Reportage Noele Illien et Francesco Canepa, rédigé par Miranda Murray; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)