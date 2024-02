L'Allemand Scholz se dit "grand fan" du projet d'accord UE-Mercosur

BRUXELLES (Reuters) - Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est dit jeudi "grand fan" des accords de libre-échange, y compris du projet entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine regroupés au sein du Mercosur, auquel la France s'oppose fermement. "Je suis un grand fan des accords de libre-échange et aussi du Mercosur", a dit Olaf Scholz lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue d'un sommet européen. La France s'oppose à la conclusion d'un accord commercial avec le Mercosur en raison notamment de ses implications pour les agriculteurs, qui manifestent leur colère à travers le pays sur ce sujet et sur d'autres depuis deux semaines. (Rédigé par Sabine Siebold, Tassilo Hummel, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)