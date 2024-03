L'Allemagne veut introduire une dose de capitalisation pour financer les retraites

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand va introduire un régime de retraite additionnel en investissant dans les marchés de capitaux afin de garantir que les pensions restent en ligne avec l'évolution des salaires, selon un nouveau projet de loi consulté mardi par Reuters. Le système de retraite du pays est soumis à une pression croissante en raison de l'écart grandissant entre les salaires et les pensions, dû aux changements démographiques, alors que des millions de personnes de la génération du "baby-boom", nées entre les années 1950 et le milieu des années 1960, prendront leur retraite au cours des prochaines années. "Le système doit rester équitable pour les générations futures, à la fois pour ceux qui en bénéficient en tant que retraités et pour ceux qui le financent", a déclaré mardi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner. "C'est pourquoi notre système de retraite nécessite une réforme." L'objectif de la réforme est de garantir un niveau de pension d'au moins 48% du salaire moyen jusqu'à la fin des années 2030, ce qui permettra aux retraités de maintenir leur niveau de vie après leur départ de la vie active. A lire aussi... Pour alléger la charge à long terme sur les contributeurs, un fonds souverain de 200 milliards d'euros doit être constitué d'ici à 2036 qui investira sur les marchés financiers mondiaux. Les rendements permettront de distribuer annuellement 10 milliards d'euros au régime d'assurance retraite, tandis qu'une réserve de sécurité pour les distributions sera mise en place pour protéger les actifs. Les cotisations au système de retraite sont stables à 18,6% depuis 2018 et resteront à ce niveau jusqu'en 2027, selon le ministère. Toutefois, à partir de 2028, les cotisations passeront à 20% et à 22,3% à partir de 2035, et resteront à ce niveau jusqu'en 2045, selon les estimations du ministère. Le Parlement allemand doit s'exprimer sur ce projet de loi d'ici à l'été. (Reportage Maria Martinez ; Version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)