L'Allemagne veut acheter 35 chasseurs F-35 de Lockheed

(Actualisé avec confirmation du ministère de la Défense)

BERLIN, 14 mars (Reuters) - L'Allemagne souhaite acquérir 35 chasseurs furtifs F-35 du constructeur américain Lockheed Martin pour remplacer sa flotte vieillissante de Tornado, a fait savoir lundi le ministère de la Défense au Bundestag, selon un document consulté par Reuters.

La décision, qui était pressentie depuis plusieurs semaines, est présentée à Berlin comme une solution intermédiaire avant l'entrée en service du SCAF, l'avion de combat du futur européen, prévue dans les années 2040 alors que les Tornado allemands doivent cesser de voler entre 2025 et 2030.

Mais le choix d'avions américains va susciter de nouvelles frustrations à Paris, alors que Dassault, maître d'oeuvre du SCAF, s'impatiente devant la lenteur à laquelle avance le projet avec Airbus Allemagne et envisage de lancer le développement de son propre chasseur de nouvelle génération pour remplacer à terme le Rafale.

Le choix du F-35 est aussi un coup dur pour Boeing, dont le F-18 avait les faveurs de l'ancienne ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, pour remplacer les Tornado.

"Dans un premier temps, nous allons demander formellement le feu vert du gouvernement américain pour l'achat de F-35A afin d'avoir des précisions sur les délais de livraison et les options en matière d'entraînement et de maintenance", dit le document consulté par Reuters. (Reportage Andreas Rinke et Sabine Siebold, rédigé par Miranda Murray; version française Myriam Rivet et Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)