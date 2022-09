L'Allemagne va subventionner la consommation d'électricité de base

BERLIN, 8 septembre (Reuters) - L'Allemagne prévoit de subventionner la consommation de base en électricité des ménages et des petites et moyennes entreprises (PME), selon un document du ministère de l'Economie consulté par Reuters.

Les distributeurs d'électricité seraient tenus d'accorder aux ménages et aux PME un certain quota d'électricité à un prix réduit, dit le document.

L'objectif affiché de ces mesures est de découpler le prix de l'électricité de celui du gaz, qui s'est envolé en raison d'un plongeon des importations russes en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le ministère a également détaillé un projet de plafonnement des prix de l'électricité pour les producteurs, la différence avec le prix du marché devant servir à financer les mesures de soutien.

Selon le document, Berlin soutient également le projet de Bruxelles visant à imposer un plafonnement des prix de l'électricité.

Le document précise que "si un accord ne peut être trouvé assez rapidement au niveau européen, une solution nationale doit être recherchée."

"Le plus important est que nous mettions fin à la manipulation des prix par Poutine. Nous ne pouvons pas subventionner les prix élevés à long terme", a averti jeudi le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, devant le Bundestag. (Reportage Markus Wacket et Paul Carrel, rédigé par Rachel More et Miranda Murray; version française Diana Mandiá, édité par Tangi Salaün)