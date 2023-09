L'Allemagne va renforcer les contrôles à ses frontières afin de freiner l'immigration illégale

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va renforcer cette semaine les contrôles à ses frontières avec la Pologne et la République tchèque afin de freiner l'immigration illégale, a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser mercredi, alors que le nombre d'arrivées de migrants augmente.

"Si nous ne parvenons pas à mieux protéger les frontières extérieures, les frontières ouvertes au sein de l'UE sont en danger", a déclaré Nancy Faeser au journalistes à Berlin. L'Allemagne, qui a accueilli environ un million de réfugiés ukrainiens au cours de l'année écoulée, a également constaté une forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile originaires d'autres régions. Cette augmentation intervient alors que des milliers de migrants voyageant sur des bateaux en provenance d'Afrique du Nord ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. Mardi, la Pologne, voisine de l'Allemagne, a commencé à contrôler certains véhicules traversant la frontière slovaque, car elle soupçonne qu'ils pourraient transporter des migrants. (Reportage Alexander Ratz, rédigé par Rachel More, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)