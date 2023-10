L'Allemagne va livrer un nouveau système Patriot à l'Ukraine, dit Scholz

L'Allemagne va livrer un nouveau système Patriot à l'Ukraine, dit Scholz













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne travaille à la livraison d'un nouveau système de défense antiaérienne Patriot à l'Ukraine cet hiver, a annoncé jeudi le chancelier Olaf Scholz. "C'est ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui, garantir une défense antiaérienne avec ce système hautement efficace", a dit Olaf Scholz lors d'un sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Grenade, en Espagne. Le chancelier allemand était interrogé au sujet d'un article de Bild selon lequel l'Allemagne n'envisageait pas de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Taurus. Il n'a pas répondu sur ce point mais a évoqué à la place les missiles de défense Patriot. "Nous devons bien sûr garantir qu'il n'y ait pas d'escalade dans la guerre et que l'Allemagne ne devienne pas partie au conflit", a dit Olaf Scholz. Via le réseau social X, anciennement Twitter, le président ukrainien Volodimir Zelensky a remercié l'Allemagne pour les futures livraisons de Patriots. "Je suis reconnaissant pour le soutien de l'Allemagne dans la défense de notre liberté et de notre peuple. C'est aussi la défense de l'Europe et de nos valeurs partagées", a-t-il écrit. (Rédigé par Maria Martinez; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)