L'Allemagne va lever l'avertissement aux voyageurs pour les pays à faible taux d'infection

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va lever au 1er juillet son avertissement général aux voyageurs pour les zones à risque lié au COVID-19 dont le taux d'incidence sur sept jours est inférieur à 200, a déclaré vendredi le ministère allemand des Affaires étrangères.

"Dans de nombreux endroits, le nombre d'infections diminue, et de plus en plus de citoyens sont vaccinés. Après de longs mois de confinement, nous pouvons espérer un retour à la normale, y compris pour les voyages", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses a retiré les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Autriche et certaines régions de Grèce de la liste des pays à risque.

(Riham Alkousaa, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)