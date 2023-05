L'Allemagne va fermer des consulats russes en représailles

par Andreas Rinke et Alexander Ratz BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a annoncé mercredi qu'il fermerait quatre des cinq consulats russes présents sur son territoire en révoquant leurs licences, une mesure de représailles après la décision de Moscou de limiter à 350 le nombre d'employés des institutions allemandes en Russie. Le gouvernement russe sera encore autorisé à faire fonctionner son ambassade à Berlin et un consulat général, mais l'Allemagne exige que les autres consulats cessent leurs activités d'ici la fin de l'année, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Dans le même temps, l'Allemagne fermera ses propres consulats à Kaliningrad, Ekaterinbourg et Novossibirsk, ne laissant en opération que l'ambassade d'Allemagne à Moscou et le consulat de Saint-Pétersbourg. La décision de Berlin illustre la forte dégradation des relations politiques et économiques entre les deux pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière. Le ministère allemand des Affaires étrangères a accusé Moscou d'aggraver les tensions en imposant des limites au nombre d'employés autorisés à travailler en Russie. "Cette décision injustifiée contraint le gouvernement fédéral à procéder à des réductions très importantes dans tous les domaines de sa présence en Russie", a déclaré mercredi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé qu'une déclaration serait publiée sur la fermeture des consulats, selon les agences de presse russes. (Reportage d'Andreas Rinke et Alexander Ratz, rédaction de Friederike Heine et Matthias Williams, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)