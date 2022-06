L'Allemagne va envoyer un système de défense antiaérienne IRIS-T à l'Ukraine, dit Scholz

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va fournir à l'Ukraine un système de défense antiaérienne IRIS-T, a déclaré le chancelier Olaf Scholz, après les demandes de Kyiv et des partis d'opposition allemands visant à intensifier les livraisons d'armes lourdes.

L'Allemagne a continué de "[soutenir l'Ukraine] sans interruption depuis le début de la guerre", a ajouté Olaf Scholz, soulignant que plus de 15 millions de munitions, 100.000 grenades et plus de 5.000 mines antichars ont été envoyées depuis que l'invasion russe, le 24 février.

"Plus récemment, le gouvernement a décidé que nous livrerions le système de défense aérienne le plus moderne dont dispose l'Allemagne, à savoir l'IRIS-T", a déclaré Olaf Scholz au Bundestag.

Une source de sécurité a déclaré à Reuters le mois dernier que l'Allemagne envisageait de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense sol-air à moyenne portée IRIS-T SLM.

Les discussions se poursuivaient avec les partenaires de l'Allemagne sur les moyens d'armer davantage l'Ukraine alors que l'offensive russe s'est intensifiée depuis l'échec de Moscou à saisir la capitale, selon le chancelier.

