L'Allemagne va envoyer des chars Leopard à l'Ukraine, selon une source

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a décidé de livrer des chars lourds de combat Leopard 2 à l'Ukraine et d'autoriser des pays alliés à faire de même, a déclaré mardi une source au fait de la question, tandis que les Etats-Unis pourraient eux aussi envoyer des chars à Kyiv pour l'aider face à l'offensive de la Russie.

Un porte-parole du gouvernement allemand a refusé de commenter ces informations. Les ministères allemands de la Défense et des Affaires étrangères ont aussi décliné des demandes de commentaire.

L'information a été saluée par l'Ukraine, qui demandait de longue date par la voix de son président Volodimir Zelensky une accélération des livraisons d'armes et l'envoi de chars d'assaut par ses alliés occidentaux.

D'après le journal allemand Der Spiegel, qui a rapporté en premier lieu la décision de Berlin, la livraison concerne au moins un escadron de Leopard 2 A6. Un escadron est traditionnellement composé de quatorze véhicules.

Cette décision intervient quelques jours après une réunion entre alliés de l'Otan qui n'avait pas permis d'aboutir à un accord sur l'envoi de chars lourds à l'Ukraine.

L'Allemagne faisait face à une pression accrue de plusieurs pays européens, comme la Pologne, pour les autoriser à fournir à Kyiv des chars Leopard et à envoyer elle aussi ses véhicules afin d'aider l'Ukraine face à l'offensive de la Russie. Berlin avait notamment demandé que les Etats-Unis fassent de même.

A Washington, des représentants américains ont déclaré à Reuters que les Etats-Unis pourraient sous peu lever leur opposition à la livraison de chars de combat Abrams.

Une annonce pourrait être effectuée cette semaine, ont ajouté ces représentants, tout en précisant qu'aucune décision n'avait été entérinée.

Le Pentagone a décliné une demande de commentaire sur la question.

Un haut représentant ukrainien a déclaré mardi que la livraison des chars Leopard était nécessaire pour rétablir les frontières de l'Ukraine, disant voir dans cette décision un important coup de pouce à la démocratie.

"Cela va devenir un vrai coup de poing de la démocratie contre l'autocratie", a déclaré Andriy Yermak via l'application de messagerie Telegram.

(Reportage Riham Alkousaa et Adreas Rinke à Berlin, avec Phil Stewart et Idrees Ali à Washington, David Ljunggren; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün et Matthieu Protard)