L'Allemagne va envoyer des avions de combat en Roumanie pour soutenir l'Otan

L'Allemagne va envoyer des avions de combat en Roumanie pour soutenir l'Otan













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va déployer à partir de la fin du mois de novembre quatre avions de combat Eurofighter en Roumanie pour soutenir la mission de police du ciel de l'Otan, a déclaré une source de sécurité. La Russie a lancé le mois dernier des attaques contre des infrastructures portuaires ukrainiennes du Danube et des débris de drones ont été retrouvés en Roumanie. Ces attaques ont accru les risques pour la sécurité de l'Otan, dont les membres sont liés par une clause d'assistance mutuelle. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avait estimé en septembre que les frappes russes menées près de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie étaient "déstabilisantes", précisant toutefois que rien ne prouvait qu'il s'agissait d'attaques délibérées contre la Roumanie. Les premiers des 80 soldats allemands qui seront accueillis sur une base militaire près de Constanta, sur la mer Noire, partiront pour la Roumanie dans le courant de la journée de jeudi, a indiqué la source de sécurité. (Reportage Sabine Siebold; version française Camille Raynaud)