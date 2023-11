L'Allemagne va continuer à développer le projet Scaf avec la France

L'Allemagne va continuer à développer le projet Scaf avec la France













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va continuer à développer le projet d'avion de combat du futur (Scaf) avec la France, a déclaré vendredi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, démentant les informations diffusées par certains médias concernant un retrait de Berlin. "J'ai la ferme intention de continuer les projets du futur avion de chasse Scaf et du système de chars MGCS avec la France et d'en faire un succès", a déclaré Boris Pistorius lors d'une réunion avec des généraux allemands. Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc communautaire et par la crise des migrants, le projet Scaf a depuis été la source de tensions récurrentes entre la France et l'Allemagne. L'Espagne participe également au projet Scaf, ainsi que les groupes Dassault Aviation et Airbus. Mercredi, Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, avait déclaré ne voir aucun élément incitant à penser que l'Allemagne se préparait à abandonner le projet Scaf alors qu'il était interrogé sur un article paru dans le Times britannique, selon lequel Berlin envisagerait d'opter pour un projet concurrent impliquant la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. (Reportage par Sabine Siebold, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)