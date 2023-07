L'Allemagne se prépare aux possibles effets des restrictions chinoises sur les métaux rares

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne cherche à garantir ses réserves à long terme de matières premières critiques et stratégiques, alors que Berlin évalue les possibles conséquences des restrictions mises en place par la Chine sur les exportations de certains métaux utilisés pour produire des semi-conducteurs, a indiqué mercredi une responsable politique allemande. Ces restrictions, dont la mise en place a été annoncée lundi par Pékin, représentent la dernière salve en date dans l'escalade du bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis. Bien qu'étant une réponse aux restrictions commerciales américaines, la décision de Pékin aura également des répercussions en Europe, a indiqué plus tôt mercredi un représentant de l'industrie allemande. "C'est précisément en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières que l'Europe reste vulnérable", a observé Holger Kunze, directeur du bureau bruxellois du groupe industriel VDMA. Ce dernier a appelé à se concentrer sur l'ouverture de nouveaux marchés et de nouvelles sources de matières premières, mettant en garde contre les accords de libre-échange qui contiennent de possibles sanctions sur des éléments non-commerciaux comme l'environnement, les droits de l'Homme et le climat. "Il n'est pas encore possible de prédire si ces mesures auront un impact sur notre approvisionnement en matières premières", a répondu Franziska Brantner, secrétaire d'État auprès du ministère allemand de l'Économie, à Reuters. "D'après ce que l'on sait jusqu'à présent, il ne s'agit dans un premier temps que d'une mesure de contrôle des exportations, et non de restrictions", précise-t-elle. "Il est important de diversifier les chaînes d'approvisionnement, d'utiliser les matières premières de manière plus efficace, de faire progresser le recyclage et la substitution, et de renforcer le traitement et l'extraction des matières premières en Europe également", a-t-elle ajouté. (Reportage Christoph Steitz et Riham Alkousaa, rédigé par Rachel More; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)