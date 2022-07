L'Allemagne se prépare à venir en aide à Uniper, selon des sources

par Markus Wacket

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand veut intégrer dans le projet de loi sur la sécurité énergétique en préparation la possibilité d'aides d'urgence à des entreprises du secteur comme Uniper, qui pourraient aller jusqu'à une prise de participation de l'Etat, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

L'Allemagne, l'un des pays les plus dépendants de la Russie pour son approvisionnement en énergie, doit faire face à l'envolée des prix du pétrole et surtout du gaz naturel depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe et les sanctions occidentales contre Moscou, une situation qui met en péril la viabilité économique d'entreprises telles qu'Uniper.

Ce dernier s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat lundi, déclarant simplement qu'il recevait pour l'instant environ 40% du volume de gaz russe habituel.

Des amendements au projet de loi sur la sécurité énergétique sont en cours de discussion au sein du gouvernement, a dit de son coté le ministère de l'Economie.

Ces amendements pourraient permettre à Berlin d'imposer rapidement une taxe exceptionnelle sur le gaz visant à répercuter équitablement sur l'ensemble des consommateurs l'impact de la hausse des cours de l'énergie et à aider les fournisseurs, ont expliqué plusieurs personnes à Reuters.

Un éventuel renflouement d'Uniper par l'Etat pourrait reprendre le schéma retenu il y a deux ans pour aider Lufthansa lorsque la compagnie aérienne, menacée par la crise du COVID-19, avait reçu au total neuf milliards d'euros d'aides, a expliqué l'une de ces sources.

"Le gouvernement fédéral devrait pouvoir disposer d'options sur le modèle de l'aide à Lufthansa", a-t-elle dit.

Interrogées sur la possibilité d'une prise de participation de l'Etat dans Uniper, les sources ont répondu par l'affirmative tout en précisant qu'il s'agissait d'une option de dernier recours.

Uniper, filiale du groupe finlandais Fortum, est l'un des plus gros clients européens du géant gazier russe Gazprom. Il a renoncé la semaine dernière à toute prévision financière pour cette année.

