L'Allemagne se dote d'une "diplomatie féministe"

L'Allemagne se dote d'une "diplomatie féministe"













Crédit photo © Reuters

par Alexander Ratz et Sarah Marsh BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a présenté mercredi une stratégie de promotion et de défense des femmes en matière de politique étrangère et d'aide au développement, avec notamment la création d'un nouveau rôle d'"ambassadrice pour une diplomatie féministe". Aux termes de ces nouvelles directives rassemblées dans un document de 88 pages, l'Allemagne militera désormais pour que les problématiques relatives aux femmes soient davantage prises en compte au niveau mondial ou encore pour que les femmes soient davantage impliquées dans les processus de paix. Elle fera aussi en sorte que ses 12 milliards d'euros d'aide au développement aillent davantage vers des projets luttant contre les inégalités de genre. L'Allemagne, dirigée par une coalition mêlant sociaux-démocrates, Verts et libéraux, suit ainsi l'exemple de plusieurs autres pays qui se sont engagés ces dernières années dans la voie d'une "diplomatie féministe", à l'image de la France qui dispose d'une "stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes". La Suède, pionnière en la matière, a en revanche renoncé à cette orientation après l'arrivée au pouvoir l'an dernier d'un gouvernement de droite. "Nous allons nous efforcer de donner à notre service diplomatique un visage plus féminin et d'augmenter la part des femmes aux postes à responsabilité", déclare Annalena Baerbock, elle-même première femme ministre des Affaires étrangères en Allemagne, en introduction du document. "Nous allons aussi plus systématiquement allouer nos ressources financières au service de la diplomatie féministe", ajoute-t-elle. La dirigeante écologiste s'exprime déjà régulièrement sur ces questions lors de ses déplacements à l'étranger, qu'il s'agisse de dénoncer les violences sexuelles dans le cadre du conflit en Ukraine ou de défendre le droit à l'avortement aux Etats-Unis. Certains détracteurs craignent cependant qu'une posture jugée trop moralisatrice ne soit contre-productive et avancent l'exemple de la Suède dont les relations se sont tendues avec certains pays en raison de ses prises de position. "Nous ne devons pas commettre l'erreur de confondre une diplomatie orientée sur des valeurs et une diplomatie moralisatrice", a déclaré Bijan Djir-Sarai, secrétaire général du Parti libéral, à la chaîne de télévision Welt. A l'avenir, au moins 8% des fonds de l'aide au développement de l'Allemagne seront destinés à des projets dont la mission principale est la lutte en faveur de l'égalité des sexes tandis que 85% devront l'avoir pour deuxième objectif. L'Allemagne plaidera aussi pour une participation accrue des femmes dans les processus de paix, les faits montrant, selon le document gouvernemental, que cela augmente les chances de parvenir à une paix durable. Berlin entend aussi porter cette priorité au niveau européen. (Reportage Alexander Ratz, Sarah Marsh et Andreas Rinke, avec Matthias Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)