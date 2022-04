L'Allemagne se dit prête à fournir des armes lourdes à l'Ukraine

TALLINN, 21 avril (Reuters) - L'Allemagne étudie le niveau d'entretien et d'armement dont ses véhicules de combat d'infanterie Marder, blindés vieillissants qui équipent son armée, auraient besoin pour être envoyés au combat en Ukraine, a déclaré jeudi la ministre de la Défense, Annalena Baerbock.

En déplacement dans les républiques baltes, la ministre allemande s'est efforcée de répondre aux critiques qui visent Berlin en raison de sa réticence à fournir de l'équipement lourd à l'armée ukrainienne.

"Nous n'avons pas de tabou au sujet des véhicules blindés ou d'autres armements dont l'Ukraine a besoin", a-t-elle dit pendant une conférence de presse au côté de son homologue estonien à Tallinn.

Annalena Baerbock réagissait notamment à un article du journal Bild, selon lequel le chancelier Olaf Scholz a mis son veto à des livraisons de chars.

De nombreux experts soulignent l'urgence pour l'Ukraine de recevoir des armes lourdes pour repousser l'offensive russe dans le Donbass, un champ de bataille sur lequel les tactiques de harcèlement et le recours massif aux missiles antichars, qui ont fait le succès de l'armée ukrainienne dans la région de Kyiv, pourraient ne pas suffire.

Annalena Baerbock a cependant souligné que la priorité était de faire parvenir à l'armée ukrainienne du matériel d'origine soviétique qu'elle a l'habitude d'utiliser, et de fournir aux pays de l'ancien bloc de l'Est qui peuvent lui en procurer du matériel plus moderne.

Pour l'Allemagne, la difficulté est d'autant plus grande qu'après des années de sous-investissement, sa propre armée manque cruellement de matériel performant.

Pressée par les journalistes qui lui demandaient si Berlin pourraient fournir des chars Leopard à l'Ukraine, la ministre n'a pas écarté cette hypothèse mais souligné que les soldats de Kyiv devraient se former à l'utilisation de ce type de blindés. L'Allemagne a débloqué un milliard de d'euros à cette fin, a-t-elle dit, promettant un investissement sur plusieurs années.

"Nous savons que chaque jour compte", a-t-elle toutefois reconnu. (Reportage Alexander Ratz et Thomas Escritt, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)