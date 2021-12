L'Allemagne s'engage à accueillir 25.000 Afghans, selon un document de l'UE

BRUXELLES (Reuters) - L'Allemagne s'est engagée à accueillir 25.000 Afghans sous la menace des taliban parmi les quelque 40.000 ressortissants que les Etats de l'Union européenne se sont engagés à prendre en charge, selon une lettre de la commissaire européenne aux Affaires intérieures consultée vendredi par Reuters.

Dans cette missive datée du 9 décembre, Ylva Johansson appelle les États membres du bloc à respecter leurs engagements à cet égard avant la fin 2022.

"Les personnes vulnérables et les réfugiés en danger attendent leur départ pour commencer une nouvelle vie dans la sécurité et la dignité", écrit-elle notamment.

Au côté de l'Allemagne, qui recueillera 25.000 personnes, les Pays-Bas ont accepté d'accueillir plus de 3.100 Afghans. La France et l'Espagne accueilleront 2.500 personnes et la Suède 2.000, précise le document.

Après le retrait des dernières troupes américaines et la prise de pouvoir par les taliban en août dernier, les pays occidentaux sont parvenus à évacuer dans le chaos plus de 120.000 Afghans via un pont aérien.

Mais des dizaines de milliers d'Afghans, notamment des journalistes, des militants des droits de l'Homme ou des membres du précédent gouvernement, n'ont pu être exfiltrés à temps et vivent désormais dans la crainte de représailles des fondamentalistes islamistes.

