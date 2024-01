L'Allemagne reprend ses livraisons d'armes à l'Arabie saoudite, rapporte Der Spiegel

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne a repris ses livraisons d'armes à l'Arabie saoudite à la suite de l'autorisation donnée à l'envoi de missiles guidés air-air Iris-T au royaume du Golfe, rapporte mercredi le journal Der Spiegel. Le conseil fédéral de sécurité a autorisé fin décembre l'exportation de 150 de ces missiles à l'Arabie saoudite, écrit Der Spiegel. L'Allemagne a cessé d'exporter des armes à l'Arabie saoudite à la suite du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018. Ce gel a notamment bloqué des livraisons au royaume saoudien d'avions de combat Eurofighter, développés conjointement par l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. (Rédigé par Rachel More, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)