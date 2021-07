L'Allemagne redoute de nouvelles inondations, le bilan s'alourdit

Crédit photo © Reuters

SCHULD/ERFTSTADT, Allemagne (Reuters) - L'ouest de l'Allemagne craignait de nouvelles inondations vendredi, un barrage menaçant de céder alors que crues et glissements de terrain ont fait depuis deux jours plus de 80 morts et des centaines de disparus, un bilan sans équivalent dans l'histoire récente du pays.

De nombreux villages et villes ont été totalement dévastés en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat depuis la nuit de mercredi à jeudi.

"La souffrance ne fait qu'augmenter", a déclaré vendredi matin à la chaîne ZDF la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, en faisant état de plus de 50 morts dans son Land et de destructions considérables, de nombreuses infrastructures ayant été emportées par les crues.

Dans le Land voisin de Rhénanie du Nord-Westphalie, quelque 1.300 personnes étaient portées disparues dans la seule région viticole d'Ahrweiler, située au sud de Cologne, ont indiqué les autorités locales sur leur page Facebook.

Le réseau de téléphonie mobile ne fonctionne plus dans certains secteurs, ce qui empêche les familles angoissées de contacter leurs proches.

Selon la chaîne ARD, le bilan dépassait vendredi matin 80 morts dans l'ensemble de la région. Des victimes sont aussi à déplorer en Belgique.

Des maisons se sont effondrées vendredi matin à Erftstadt, près de Cologne, où les secours peinaient à venir en aide aux habitants rentrés prématurément chez eux malgré les mises en garde, ont indiqué les autorités municipales.

Une fuite de gaz complique le travail des secouristes, qui ne peuvent accéder à la zone qu'en bateau, et les glissements de terrain rendent les opérations particulièrement périlleuses.

Le barrage de Rurtalsperre, situé du côté allemand de la frontière avec la Belgique, a été submergé dans la nuit de jeudi à vendredi et un autre menaçait de l'être à son tour, ont dit les autorités.

Les inondations ont également fait des victimes en Belgique, où de nombreuses personnes ont dû être évacuées, notamment dans la ville de Liège.

Le bilan humain est déjà le plus lourd pour une catastrophe naturelle en Allemagne depuis la crue de la mer du Nord en 1962, qui avait fait environ 340 morts.

Plus récemment, la crue de la rivière Elbe, qualifiée de "crue du siècle", avait fait 21 morts en 2002 dans l'est de l'Allemagne et une centaine dans l'ensemble de l'Europe centrale.

Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré au magazine Der Spiegel que le gouvernement fédéral apporterait une aide financière d'urgence aux régions affectées par les crues. Le gouvernement devrait l'approuver en conseil des ministres mercredi prochain.

