L'Allemagne qualifié, les Pays-Bas vainqueur

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Allemagne qualifié pour la Coupe du Monde 2022 avec une victoire 4 buts à 0 contre la Macédoine du Nord. Werner a notamment inscrit un doublé (70', 73') en fin de match. Les Pays-Bas peuvent remercier Memphis Depay auteur de 2 buts et 2 passes décisives. Les Néerlandais s’imposent 6 - 0 contre Gibraltar. Memphis Depay aurait pu alourdir le score, mais ce dernier a manqué un penalty en début de match (19’).

Dans les autres rencontres, la Croatie a été accroché 2 - 2 par la Slovaquie avec un Luka Modric buteur (71'). L'Islande s'impose largement à domicile contre le Liechtenstein (4 - 0), tout comme la République Tchèque qui se défait de la Biélorussie 2 - 0. La Russie quant à elle a pris l'avantage sur la Slovénie 2 buts à 1, tout comme la Roumanie et la Norvège vainqueur respectivement de l'Arménie 1 - 0 et du Monténégro 2 - 0.

Et enfin, le Pays de Galles a battu l'Estonie sur la plus petite des marges (1 - 0), tout comme la Turquie contre la Lettonie 2 buts à 1.