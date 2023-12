L'Allemagne prolonge les contrôles frontaliers avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne prévoit de prolonger jusqu'au 15 décembre ses contrôles frontaliers avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse pour contenir les arrivées de migrants et lutter contre le trafic d'êtres humains, a déclaré lundi un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Berlin informera la Commission européenne de cette prolongation, a dit le porte-parole lors d'une conférence de presse à Berlin. Le ministère estime que les mesures à la frontière polonaise devraient être maintenues car elles auraient permis d'empêcher environ 1.100 arrivées clandestines depuis leur entrée en vigueur le 16 octobre. (Reportage Rachel More ; version française Kate Entringer)