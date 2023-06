L'Allemagne prévoit une reprise économique modérée cette année

L'Allemagne prévoit une reprise économique modérée cette année













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne s'attend à une reprise économique modérée dans le courant de l'année, a annoncé mercredi le ministère allemand de l'Économie, grâce notamment à l'atténuation des pressions inflationnistes sur l'énergie et un rebond anticipé de l'économie mondiale. Une récession "économique", au sens d'un ralentissement plus durable, n'est actuellement pas attendue, écrit le ministère dans son rapport mensuel. L'Allemagne est entrée en récession "technique" au premier trimestre 2023. Elle se définit par deux trimestres consécutifs de repli du produit intérieur brut (PIB). (Reportage Anastasiia Kozlova; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)