L'Allemagne prévoit une baisse de ses émissions obligataires en 2024

L'Allemagne prévoit une baisse de ses émissions obligataires en 2024













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Etat allemand a l'intention de réduire le montant de ses émissions obligataires l'an prochain alors que la première économie d'Europe cherche à rétablir un frein à l'endettement qui avait été suspendu pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à la crise de l'énergie. L'Allemagne prévoit d'émettre des titres fédéraux pour un volume total de 440 milliards d'euros en 2024, selon le programme d'émission de l'Agence financière allemande publié mardi. Ce montant est d'environ 60 milliards d'euros inférieur à celui prévu cette année pour laquelle un niveau record d'émission d'environ 500 milliards d'euros a déjà été atteint. La nouvelle émission servira à combler le déficit prévu dans le budget du ministre des Finances, Christian Lindner. Quelque 343 milliards d'euros seront dédiés aux remboursements par amortissement des dettes actuelles de l'Etat fédéral et de ses fonds spéciaux. Après des semaines de négociations, la coalition tripartite au pouvoir en Allemagne est parvenue la semaine dernière à un accord sur son budget fédéral pour 2024, qui rétablira le frein à l'endettement du pays, mesure inscrite dans la Constitution qui limite à 0,35% du produit intérieur brut (PIB) le déficit budgétaire annuel. Sur les 440 milliards d'euros qui doivent être levés en 2024, l'Etat allemand prévoit une émission de 247,5 milliards d'euros lors d'adjudications de titres fédéraux conventionnels sur le marché des capitaux et 165 milliards d'euros sur le marché monétaire, a précisé l'Agence financière allemande. Elle ajoute que 17 à 19 milliards d'euros seront levés par le biais de titres fédéraux verts, qui seront utilisés pour financer des dépenses respectueuses de l'environnement et du climat. La note souveraine de l'Allemagne par les principales agences de notation est "AAA", ce qui indique un risque de défaillance extrêmement faible. (Reportage Rene Wagner, rédigé par Miranda Murray,version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)