L'Allemagne prévoit d'emprunter un montant record en 2023 de plus de 500 MdsE

BERLIN, 14 décembre (Reuters) - L'Allemagne devrait emprunter plus de 500 milliards d'euros à court, moyen et long termes sur les marchés l'an prochain, pour financer notamment les coûts liés à la crise de l'énergie et aux retombées de la pandémie de COVID-19, a annoncé mercredi l'agence fédérale de gestion de la dette publique.

Au total, l'Etat fédéral prévoit d'émettre pour environ 539 milliards d'euros de titres de dette en 2023, a précisé la Finanzagentur, contre 449 milliards cette année et 483 milliards en 2020, année du record actuel.

Pour répondre à l'envolée des prix du gaz naturel et de l'électricité liée à la guerre en Ukraine, aux sanctions visant la Russie et à la décision de Moscou de réduire ses livraisons à l'Europe occidentale, le gouvernement allemand a présenté un "bouclier" de 200 milliards d'euros au profit des entreprises et des ménages.

Les finances publiques devraient être déficitaires l'an prochaine et l'Etat fédéral devra en plus rembourser aux investisseurs plus de 325 milliards d'euros de dettes arrivant à échéance.

Le programme d'émissions 2023 prévoit 274 milliards d'euros d'emprunts sur les marchés de capitaux et 242 milliards sur les marchés monétaires, a précisé la Finanzagentur. (Reportage Paul Carrel, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)