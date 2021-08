L'Allemagne pourrait devoir évacuer 10.000 personnes d'Afghanistan, déclare Merkel

Crédit photo © Reuters

par Andreas Rinke

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne doit procéder urgemment à des évacuations en Afghanistan qui pourraient concerner jusqu'à 10.000 personnes dont elle a la responsabilité, a déclaré lundi la chancelière Angela Merkel à des membres de son parti conservateur, prévenant que les conséquences du conflit se feraient ressentir longtemps.

Ces remarques, effectuées lors d'une réunion à huis clos de la CDU et relayées par des participants, illustrent la crainte grandissante d'un bain de sang en Afghanistan après que les insurgés taliban ont pris dimanche la capitale Kaboul et déclaré la fin de la guerre.

"Nous assistons à des temps difficiles", a dit Angela Merkel. "Nous devons désormais nous concentrer sur la mission de sauvetage."

Elle a indiqué lors de cette réunion que parmi ceux nécessitant une évacuation figuraient 2.500 employés afghans, des militants des droits de l'homme, des avocats et d'autres que Berlin considère en danger s'ils restent dans le pays - au total, plus de 10.000 personnes.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a pour sa part déclaré aux journalistes que l'Allemagne cherchait à évacuer autant de personnes à risque qu'elle le pouvait.

Il a ajouté que les alliés de l'Otan avaient mal analysé la situation en estimant que les forces gouvernementales afghanes pourraient repousser l'assaut des taliban sans aucune aide.

"Nous voulons évacuer du pays aussi vite que possible un maximum de personnes", a dit Heiko Maas depuis l'entrée du siège du ministère allemand des Affaires étrangères.

Faisant écho à ces propos, le ministre des Finances, Olaf Scholz, lui aussi issu du Parti social-démocrate (SPD), a déclaré que "la communauté internationale doit désormais aider les pays voisins de l'Afghanistan. Un large mouvement de réfugiés va débuter sous peu".

Toutefois, dans les rangs de la CDU d'Angela Merkel, des voix divergent. Le secrétaire général du parti conservateur, Paul Ziemiak, a déclaré que l'Allemagne ne pouvait pas résoudre la question afghane en adoptant, comme une 2015, une politique de porte ouverte aux migrants.

Au plus fort de la crise migratoire, il y a six ans, l'Allemagne avait accueilli plus d'un million de réfugiés, pour la plupart syriens, une décision saluée par la communauté internationale mais qui a fragilisé dans le pays le bloc conservateur d'Angela Merkel.

"Pour nous, il est clair que 2015 ne doit pas être répété", a dit Paul Ziemiak au groupe audiovisuel n-tv, alors que le vote par anticipation par voie postale s'ouvrait lundi en Allemagne en amont des élections fédérales de septembre à l'issue desquelles Angela Merkel quittera le pouvoir.

(Reportage Andreas Rinke, avec Joseph Nasr et Michael Nienaber; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)