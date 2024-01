L'Allemagne participera à la mission navale de l'UE en mer Rouge

DUSSELDORF (Reuters) - L'Allemagne devrait participer à la mission navale de l'Union européenne pour protéger le transport maritime en mer Rouge que les ministres des Affaires étrangères de l'UE approuveront ce mois-ci, a déclaré dimanche la cheffe de la commission parlementaire allemande de Défense. Maria-Agnes Strack-Zimmermann a ajouté, lors d'une réception organisée dimanche par son parti pour le Nouvel An, que dans le cadre de la mission, les frégates européennes devront protéger les navires commerciaux empruntant le détroit. Le chemin vers le canal de Suez, l'une des voies maritimes les plus empruntées du monde, est perturbé par des attaques des forces houthies, soutenues par l'Iran, menées sur des navires de passage depuis les côtes yéménites. "Ceci constitue une attaque contre le libre commerce qui doit être contrée", a déclaré Maria-Agnes Strack-Zimmermann. Le journal dominical Welt am Sonntag a rapporté auparavant que le Hessen, une frégate allemande, appareillerait pour la mer Rouge le 1er février. Le Parlement allemand doit approuver tout déploiement des forces armées du pays à l'étranger. (Matthias Inverardi, Gilles Guillaume pour la version française)