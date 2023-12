L'Allemagne met fin aux subventions des véhicules électriques

L'Allemagne met fin aux subventions des véhicules électriques













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le programme allemand de subventions aux véhicules électriques prendra fin prématurément lundi après le versement de quelque 10 milliards d'euros depuis 2016, a déclaré le ministère de l'Économie, dernier signe en date d'un tour de vis budgétaire. Le nouveau budget de l'Allemagne, adopté cette semaine, a dû être allégé après une décision de la Cour constitutionnelle qui a fait sauter une enveloppe de 60 milliards d'euros, contraignant le gouvernement à mettre en veille certains programmes conçus pour accélérer la transition verte du pays. La subvention pour les voitures électriques devait à l'origine s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 2024. Les subventions déjà demandées seront versées, mais aucune nouvelle demande ne sera acceptée à partir de lundi. L'industrie automobile allemande a élargi sa gamme de véhicules électriques après avoir été prise de vitesse par la Chine et les États-Unis dans ce secteur en plein essor. (Reportage Hans Busemann, rédigé par Thomas Escritt, version française Benjamin Mallet)