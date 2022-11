L'Allemagne met en garde sa délégation contre les espions égyptiens

BERLIN (Reuters) - La police fédérale allemande a averti la délégation de son pays présente à la COP27 en Égypte que ses membres pourraient faire l'objet d'un espionnage par des agents de sécurité égyptiens, selon trois personnes ayant connaissance du sujet.

Dans un courriel envoyé samedi, l'Office fédéral de police criminelle - connu en Allemagne sous le nom de BKA - a averti les délégués de "la surveillance ouverte et secrète par la photographie et la vidéo" par des agents égyptiens, a déclaré l'une des personnes citant le courriel.

Les déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz sur le bilan de l'Égypte en matière de droits de l'homme, la semaine dernière, ont provoqué le risque surveillance, a ajouté cette source.

Reuters n'a pas consulté le courriel envoyé par la police. Deux autres fonctionnaires en Allemagne ont confirmé l'existence de cet avertissement, mais ont refusé de s'exprimer sur sa formulation précise.

La présidence égyptienne de la COP27 et le service d'information de l'État, qui gère les relations avec les médias étrangers, n'ont pas répondu immédiatement à des demandes de commentaires. Un porte-parole de la police allemande s'est refusé à tout commentaire.

Dans l'avertissement, la police indique que les délégués peuvent voir leurs conversations enregistrées et que des personnes proches de l'État égyptien peuvent tenter de perturber les événements organisés par les Allemands "par des actions provocatrices", selon le courriel cité par la source.

Trois participants allemands à la COP27, issus d'organisations non gouvernementales et de l'industrie, ont déclaré avoir été avertis verbalement par d'autres participants et délégations d'une possible surveillance.

Deux membres d'ONG ont raconté à Reuters ce qu'ils considèrent comme une activité suspecte ayant eu lieu à plusieurs reprises ces derniers jours, notamment le fait d'être photographiés et suivis.

Susann Scherbarth, de la Fédération allemande pour l'environnement et la conservation de la nature, est l'une de ces sources, l'autre étant un membre du Réseau Action Climat qui a souhaité garder l'anonymat. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer leurs témoignages de manière indépendante.

Un responsable du ministère allemand des affaires étrangères a déclaré qu'il s'attendait à ce que les participants soient "capables de travailler et de négocier dans des conditions sécurisées". "À cette fin, nous sommes en échange continu avec la partie égyptienne", a-t-il ajouté.

Mardi, Olaf Scholz a déclaré avoir parlé avec les hôtes de la COP27 du gréviste de la faim emprisonné Alaa Abd el Fattah, militant et blogueur de premier plan condamné à cinq ans pour diffusion de fausses nouvelles.

"Une décision doit être prise, une libération doit être rendue possible, afin d'éviter que le gréviste de la faim ne meure", a déclaré Olaf Scholz à des journalistes.

Le gouvernement égyptien a déclaré que les autorités carcérales fourniraient des soins de santé à Abd el Fattah.

(Reportage Markus Wacket à Berlin et Tom Sims à Francfort, version française Benjamin Mallet)