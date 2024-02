L'Allemagne légalise le cannabis récréatif

L'Allemagne légalise le cannabis récréatif













BERLIN, 23 février (Reuters) - L'Allemagne a rejoint vendredi les rangs des pays et juridictions ayant légalisé le cannabis récréatif, à la suite de l'adoption par le Bundestag d'une loi autorisant les particuliers et les associations à cultiver et détenir des quantités limitées de cette drogue. Le texte porté par la coalition du chancelier Olaf Scholz autorise la culture de trois plants au maximum pour la consommation privée, ainsi que la possession de cannabis jusqu'à 25 grammes. La production de cannabis à plus grande échelle, toujours à des fins non commerciales, sera autorisée pour les membres des "clubs de cannabis", spécificité allemande, jusqu'à 500 personnes majeures. Seuls les membres de ces clubs seront autorisés à consommer leur produit. Le nombre d'Allemands consommant du cannabis est estimé à 4,5 millions. A lire aussi... L'Allemagne devient ainsi le neuvième pays à dépénaliser l'usage récréatif de cette drogue, qui est également légale dans certaines juridictions aux États-Unis et en Australie. La consommation et la culture du cannabis sont interdites en France. (Reportage Thomas Escritt, version française Alban Kacher, édité par Sophie Louet)