L'Allemagne interdit un groupe néonazi, des perquisitions menées

(Précisions dans le titre) BERLIN, 27 septembre (Reuters) - Les autorités allemandes ont effectué des dizaines de perquisitions dans tout le pays mercredi après que la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a interdit un groupe d'extrême droite accusé de propager l'idéologie nazie. Le siège du groupe, baptisé "Artgemeinschaft", été perquisitionné aux premières heures du jour, tout comme 26 domiciles appartenant à 39 membres, l'opération s'étant déroulée simultanément dans 12 Länder, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. "Il s'agit d'un nouveau coup dur porté à l'extrémisme de droite et aux intellectuels pyromanes qui continuent aujourd'hui encore à propager les idéologies nazies", a déclaré Nancy Faeser. "Ce groupe d'extrême droite a tenté de susciter de nouveaux ennemis de la Constitution en endoctrinant de manière répugnante les enfants et les jeunes." Ce mois-ci, les autorités allemandes ont interdit un autre groupe néonazi, "Hammerskins Deutschland", l'émanation locale d'un groupe fondé aux États-Unis, et ont perquisitionné les domiciles de 28 membres après une enquête de plus d'un an menée en coopération avec les autorités américaines. (Reportage Friederike Heine, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)