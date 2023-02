L'Allemagne évoque une première livraison de chars Leopard 2 à l'Ukraine en mars ou avril

L'Allemagne évoque une première livraison de chars Leopard 2 à l'Ukraine en mars ou avril













VARSOVIE, 8 février (Reuters) - Les pays soutenant l'Ukraine face à l'invasion de la Russie pourraient lui livrer un premier bataillon de chars Leopard 2 d'ici fin mars ou fin avril, a déclaré mercredi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'un déplacement à Varsovie. "Nous pourrions livrer au moins un bataillon durant les quatre premiers mois de cette année, trois mois peut-être, et ensuite nous devons agir aussi rapidement que possible bien sûr", a dit Boris Pistorius, précisant qu'un tel bataillon comprendrait environ 31 chars. (Reportage Market Strzelecki, rédigé par Madeline Chambers et Friederike Heine, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)