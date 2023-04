L'Allemagne et la France se joignent à la procédure de l'UE contre la Hongrie pour sa loi anti-LGBT

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne et la France se joignent à la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne contre la Hongrie au sujet de sa loi anti-LGBT, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement allemand. La Commission européenne a assigné l'an dernier la Hongrie devant la Cour de justice de l'UE en raison d'une loi interdisant l'utilisation de matériel considéré comme promouvant l'homosexualité et le changement de sexe dans les écoles. La Commission considère que cette loi viole les règles du marché intérieur de l'UE, les droits fondamentaux des individus et les valeurs de l'UE. Présentée comme une mesure de protection des enfants par le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban, cette loi a été critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme et les organismes de surveillance internationaux, qui l'ont qualifiée de discriminatoire à l'égard des personnes LGBT. Selon le gouvernement allemand, 14 Etats membres de l'UE se sont joints à la procédure : La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, Malte, l'Autriche, la Suède, la Slovénie, la Finlande et maintenant la France et l'Allemagne. (Reportage Andreas Rinke, rédigé par Miranda Murray; version française Camille Raynaud)