L'Allemagne et la Chine devraient travailler ensemble dans "les périodes de tourmente", dit Xi à Scholz

(Actualisé avec entretien Scholz-Xi)

par Riham Alkousaa et Eduardo Baptista

BERLIN, 4 novembre (Reuters) - Le chancelier allemand a rencontré vendredi à Pékin le président chinois, ont rapporté les médias officiels chinois, alors qu'Olaf Scholz effectue un déplacement d'un jour en Chine, le premier d'un dirigeant du G7 dans le pays en trois ans.

Lors de leur premier entretien en personne depuis la prise de fonction d'Olaf Scholz, Xi Jinping a déclaré qu'en tant que grandes nations influentes, la Chine et l'Allemagne devaient travailler ensemble, d'autant plus en "période de changement et de tourmente", pour le bien de la paix mondiale, selon la chaîne de télévision CCTV.

Le chancelier allemand a de son côté dit au président chinois qu'il était bon qu'ils se rencontrent en personne en ces temps de tensions, l'invasion de l'Ukraine par la Russie créant des problèmes pour l'ordre mondial fondé sur la loi, a dit un journaliste de Reuters accompagnant la délégation allemande.

Olaf Scholz a par ailleurs indiqué que les deux dirigeants discuteraient de questions relatives aux relations qu'entretiennent la Chine et l'Europe, à la lutte contre le changement climatique et la faim dans le monde, ainsi que le développement des liens économiques entre Pékin et Berlin.

Des sujets sur lesquels la position des deux pays diffère seront également abordés.

Olaf Scholz participera aussi à une réunion avec le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang, au cours de laquelle il devrait aborder les questions sensibles des droits de l'homme, de Taïwan et des difficultés rencontrées par les entreprises allemandes pour entrer sur le marché chinois, selon des sources au sein du gouvernement allemand.

(Reportage Andreas Rinke, Ryan Woo et Eduardo Baptista, rédigé par Eduardo Baptista; version française Camille Raynaud)